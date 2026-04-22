Con una inversión de $6.921.386.634, financiados a través del Sistema General de Regalías, inició en la ciudad de Montería la obra de remodelación del estadio Eugenio Valdez El Prado, sitio icónico del deporte cordobés.

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La obra, que responde a la necesidad de contar con espacios adecuados para la práctica del béisbol menor y del sóftbol, teniendo en cuenta que el déficit y deterioro de escenarios recreativos ha limitado durante años las oportunidades para el aprovechamiento del tiempo libre, especialmente en niños y jóvenes que se forman en este lugar, tiene un tiempo estimado de ejecución hasta el 20 de febrero de 2027.

Erasmo Zuleta Bechara, gobernador de Córdoba, informó que el nuevo escenario contará con zonas verdes, graderías, ciclorruta, espacios peatonales, módulos comerciales, zonas de juego, gimnasio biosaludable y áreas deportivas completamente dotadas.

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Además, incluirá camerinos (dogouts), bullpen, zona de marcador, baños, áreas para personas con movilidad reducida y malla de protección para el público, garantizando un espacio moderno, seguro e inclusivo.

Beneficiará directamente a más de 25 mil personas y generará alrededor de 40 empleos directos y 20 indirectos durante su ejecución, consolidándose como una apuesta por la calidad de vida y el desarrollo social en Montería.

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“Hoy no solo iniciamos una obra, iniciamos un espacio para la vida, para el deporte y para nuestros jóvenes. Este estadio será un lugar donde se construyen sueños, donde se fortalece la convivencia y donde la comunidad del barrio El Prado, P5 y todo Montería tendrá nuevas oportunidades para crecer en materia deportiva”, dijo el gobernador.

Este proyecto hace parte de una gran apuesta de la gobernación de Córdoba por el deporte en la capital, donde avanza la construcción y/o mejoramiento de 13 escenarios recreo deportivos, entre ellos el del corregimiento de Santa Isabel que ya fue entregado, así como los de los barrios Pasatiempo, Pradera, Castilla La Nueva; los estadios de fútbol de los barrios Buenavista, Cantaclaro y Mocarí, el Corredor Verde en Campo Alegre, la pista de patinaje que se construye junto al municipio en la Villa del Sur- Oriente y otros que ejecutarán en los próximos meses como el complejo acuático, el centro médico deportivo de alto rendimiento y el gimnasio de la Universidad de Córdoba.