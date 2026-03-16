Después de vivir una de las presentaciones más multitudinarias de su carrera, Shakira se alista para cerrar su gira con un espectáculo que promete ser inolvidable. Está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, imparable. Luego de reunir a más de 400.000 personas en el Zócalo de Ciudad de México, ya tiene la mirada puesta en España, donde prepara el gran final de su tour.

Pero no será un cierre cualquiera. Según lo que se ha dado a conocer, los conciertos que ofrecerá en Madrid tendrán una producción especial y se realizarán en un estadio acondicionado exclusivamente para estos shows, el cual llevará simbólicamente el nombre de “Estadio Shakira”.

La noticia se conoció durante una entrevista que la cantante concedió al programa Al cielo con ella, conducido por la presentadora Henar Álvarez. En un adelanto del diálogo, Shakira adelantó que España será el lugar donde cerrará su gira y aseguró que el espectáculo será diferente a cualquier otro.

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“Voy a tirar la casa por la ventana desde todos los puntos de vista”, dijo la artista barranquillera.

Un espectáculo pensado a gran escala

La promotora de la gira trabaja en la adaptación del estadio para convertirlo en un escenario a la altura del show. La idea es diseñar un espacio especial para los conciertos, con una producción que incluirá tecnología, iluminación y sonido pensados para un espectáculo de gran formato.

De acuerdo con lo que se ha adelantado, la puesta en escena será algo nunca antes visto en España, lo que refleja el tamaño del evento y la expectativa que genera el regreso de la cantante a los escenarios del país.

Aunque todavía no se han anunciado fechas oficiales, Shakira explicó que no será una sola presentación. Los conciertos durarán “más de dos días”, lo que apunta a que la artista realizará varias presentaciones consecutivas en Madrid.

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Algunos rumores indican que estos shows podrían realizarse en septiembre y que la cantante incluso estaría buscando alojamiento temporal en la ciudad para permanecer cerca del lugar donde se desarrollarán los conciertos.

La presencia de Shakira en Al cielo con ella también coincide con un momento importante para el programa. El espacio comenzó a emitirse en la plataforma RTVE Play en noviembre de 2024, donde logró el mejor estreno de un contenido original en ese servicio.

Ese éxito llevó al formato a transmitirse luego en La 2, y ahora dará un paso más al llegar a La 1, el canal principal de RTVE.