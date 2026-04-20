Más inversiones para el municipio de Valencia, en Córdoba, llevó el gobernador Erasmo Zuleta Bechara a esta población del Alto Sinú, y a su vez verificó el avance de dos proyectos de pavimentación urbana que benefician a los barrios Nazareth, Puerto Rico y Las Piedras.

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“No son solo calles; es devolverle la calidad de vida a los valencianos. Con estas dos obras estamos invirtiendo cerca de $7.000 millones para que los ciudadanos de Nazareth, Puerto Rico y Las Piedras tengan vías dignas que permitan el desarrollo de sus barrios”, destacó Zuleta Bechara.

En la construcción de pavimento rígido del barrio Nazaret invierten $1.940.544.854 provenientes de recursos propios del departamento. Esta obra contará con 482 metros lineales de pavimento hidráulico con vía bidireccional (dos carriles de 3 metros cada uno), generando de empleos directos y 5 indirectos.

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El avance es del 15 %, y ya el gobernador dio inicio a la fase de construcción intensiva.

Por otro lado, en los barrios Puerto Rico y Las Piedras, el avance en una de las obras de urbanismo más esperadas en el área urbana como lo es la pavimentación de 1.450 metros lineales de vía nueva con andenes y señalización, es del 30 % y en ella invierten $5.000.000.000 con financiación de recursos de la Gobernación.

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Ambos proyectos beneficiarán a un total de 17.424 habitantes, facilitando el acceso oportuno a servicios médicos, garantizando la asistencia de estudiantes a sus centros de enseñanza y dinamizando la economía local al reducir los costos de transporte de carga.

Las obras, ejecutadas por el municipio de Valencia, se estiman que sean entregadas entre julio y septiembre de este año.