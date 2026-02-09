El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, apuntó que el triunfo de este domingo en Mestalla por 0-2 ha llegado desde la solidez y consideró que fueron sido “justos vencedores” ante el Valencia, pero también dijo que tienen recorrido por delante.

“Sabíamos dónde veníamos, con solo tres victorias en los últimos once años. He tenido la suerte de venir muchos años a Mestalla como jugador y sé la dificultad que tiene. Para los jugadores es importante cuando viene el Madrid, han puesto línea de cinco...”, dijo Arbeloa en rueda de prensa.

“Seguro que podemos elevar nuestro nivel de juego, tenemos mucho margen de mejora, pero un equipo se construye desde la solidez, el compromiso, estar juntos. Todos esos valores son muy importantes en el equipo”, agregó.

Sobre Kylian Mbappé apuntó que tienen “mucha suerte” de tenerle. “Seguramente sea el mejor jugador del mundo, parecía que lo de Cristiano era algo extraterrestre, que nadie se podía acercar, a Kylian le queda camino, pero tiene condiciones para seguir su estela”, afirmó.

Por último, analizó la aportación de David Jiménez, que salió por primera vez de inicio en la Liga. “Es una noticia fabulosa para toda la cantera y para él, que ha hecho un gran partido. Estoy muy orgulloso, ha sido una pena esa ocasión que no ha entrado”, agregó.

