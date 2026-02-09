El espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl ha generado millones de interacciones en redes sociales, con reacciones sobre el show de Bad Bunny, el mensaje a los latinoamericanos y especialmente a los que viven en Estados Unidos.

Uno de los videos que más se ha reproducido en referencia a lo mostrado por el cantante boricua fue las emotivas palabras de John Sutcliffe, periodista deportivo mexicano que forma parte de la transmisión de ESPN de la NFL.

El comunicador, justo después de que cantara Bad Bunny, recibió el pase en la cancha del Levi’s Stadium y, entre lágrimas, dijo sentirse orgulloso de lo hecho por el reguetonero, pues cantó en español en la fiesta más grande que tiene los estadounidenses.

“La verdad fue un emotivo... El mensaje que mandó Bunny, te guste o no su música... Con amor, con cultura, con cariño, en un mundo donde todo el mundo de está peleando... También se vale hoy, estés donde estés, tener una lágrima en el ojo y sentirse orgulloso que Benito le cantó en español a la fiesta más grande de los americanos. Viva Bad Bunny”, dijo Sutcliffe.

.@espnsutcliffe got emotional after Bad Bunny's Super Bowl LX halftime show 🥹 pic.twitter.com/hyFsMhBMM1 — ESPN (@espn) February 9, 2026

Se trata de un periodista oriundo de Ciudad de México, que tiene más de 25 años trabajando en ESPN cubriendo la NFL. También ha estado en Mundiales, la NBA, golf y otros deportes y eventos.

El mismo comunicador reaccionó al video, publicado por ESPN en X: “Una noche muy especial. Gracias. Gracias, Benito”.

Más tarde, John publicó un video en sus redes agradeciendo por los mensajes y volvió a referirse a Bad Bunny, asegurando que “la rompió” y que en sus 30 años cubriendo al Super Bowl es primera vez que disfruta de un show solo en español.