Caimanes de Barranquilla derrotó la tarde de este domingo a la novena de los Willemstad Cannons representantes de Curazao, por la cuarta jornada de la Serie de las Américas Gran Caracas 2026, en juego disputado en el estadio Monumental Simón Bolívar, de la capital venezolana,con pizarra de 12-0.

El nocaut se produjo en un juego marcado por la impresionante salida y dominio de Luis Pérez y el poder ofensivo de los saurios que conectaron cuatro cuadrangulares para respaldar la labor del dominicano desde la lomita.

Con el triunfo, Caimanes juega ahora para marca de 2-1 en la ronda regular, con average de .667, para mantenerse en la zona de clasificación a la ronda semifinal.

‘Lucho’ Pérez estuvo en la lomita de una manera dictatorial. El derecho dominicano se acreditó el triunfo al lanzar pelota de 7.0 entradas y un solo hit, sin permitir carreras, ponchando a siete y permitiendo solo una base por bolas. Por gran parte del juego tiró un no hit- no run, hasta que en el séptimo capítulo un doble -único imparable que permitió en el partido- le rompió el encanto.

La derrota fue para Cleivert Perez, quien se fue del juego en 2.1, tolerando 5 hits que le significaron 5 carreras, entre esos dos cuadrangulares. Adicionalmente abanicó a dos bateadores colombiano y otorgó igual cantidad de tiquetes.

El serpentinero de los saurios solo tuvo un relevo, el de Yoryi Cimarra que, pese a tener gente en circulación, cumplió la labor exhibiendo una poderosa recta para decretar el segundo triunfo barranquillero.

Los reptiles pegaron bien temprano, en la segunda entrada, con un cuadrangular de dos carreras disparado por Andrés Angulo al jardín de la izquierda, con Gabriel Lino en circulación para el 2-0.

La artillería se hizo sentir nuevamente en el tercer acto para llegar al 5-0 parcial, cuando Harol Ramírez conectó su segundo cuadrangular del torneo, con un poderoso batazo que se llevó en claro la barda con dos compañeros por los senderos.

En la parte alta del quinto acto, llegó la del 6-0, con un sencillo de Carlos Martínez por encima de segunda, que fletó hasta el plato a Ramírez.

Los maderos barranquilleros no cesaron de producir, pues para el séptimo acto el venezolano Gabriel Lino se fue para la calle, con su primer jonrón del día y segundo de la serie, teniendo a Harold Ramírez en circulación para el 8-0.

Lino, inspirado por estar de local en su tierra, tomó el madero en el octavo episodio con las bases llenas y sacó un estacazo de circuito completo por todo el jardín central para sellar el 12-0, llegar a dos jonrones en la tarde y lograr el tercero en el torneo.

Por la norma de la piedad, que establece qué si en la séptima entrada o en adelante el juego va por una diferencia de 10 o más carreras, el equipo que lidera la pizarra gana el compromiso al cierre de la parte baja de ese capítulo, por lo cual se le concedió triunfo por nocaut a la novena colombiana.

Por Caimanes se destacó Gabriel Lino, de 5-3, con dos jonrones, uno de ellos grand slam, seis impulsadas y tres anotadas.

Harold Ramírez de 3-2, con un jonrón con tres impulsadas y tres anotadas.

Andrés Angulo, de 4-1 con un jonrón, dos impulsadas y una anotada.

Caimanes retomará la acción este lunes cuando se mida al Club Daom de Argentina a las 3:30 de la tarde en el estadio Fórum de La Guaria por la quinta jornada del campeonato, con señal por la aplicación Ditu del Caracol Televisión.