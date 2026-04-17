La Gobernación de Córdoba, a través de la Secretaría del Interior y Participación Ciudadana, lideró una mesa de trabajo de carácter urgente con las autoridades del Resguardo Indígena Zenú Panzenú Sur de Córdoba.

Lea más: Comercio de Riohacha vuelve a la normalidad tras anuncio de falso paro armado

El encuentro permitió establecer un espacio de mediación institucional frente a la jornada de movilización denominada Minga por la Vida, el Territorio, la Paz y la Justicia Social que estaba programada para iniciar este lunes 20 de abril.

Sobre la importancia de este espacio de escucha, el Cacique Mayor del Resguardo Pazcenú, Álvaro Presco, manifestó que “nos habíamos declarado en minga permanente a partir de este 20 de abril del año 2026 producto de unos incumplimientos de la Agencia Nacional de Tierras con unos compromisos de entrega de nuestras tierras para nosotros tener el pancoger. Gracias a la intervención de la gobernación de Córdoba, el secretario del interior, nos llamó a un diálogo y hemos llegado a unos acuerdos”.

Ver más: Hallan cadáver decapitado en el área rural de Uribia, La Guajira

Por su parte, la Defensoría del Pueblo resaltó la apertura de estos canales que construyen sociedad. Jennifer Godin, profesional especializada de la regional Córdoba, afirmó que “desde la Regional me llevo dos compromisos: la solicitud de atención por las amenazas que se han denunciado esta tarde, información que será trasladada a la regional Sur de Córdoba, y el seguimiento al compromiso del acta que, conjuntamente con la Secretaría de Interior, haremos para impulsar ante la Agencia Nacional de Tierras del nivel nacional, el cumplimiento de lo firmado hoy”.

Cortesía Gobernación de Córdoba

Finalmente, el secretario de Interior y Participación Ciudadana, Gerardo Rodríguez Llorente, resaltó el papel de la administración como puente facilitador.

“Logramos que ellos pararan la minga que tenían establecida para el 20 de abril, logramos 15 días hábiles con una articulación con la Agencia Nacional de Tierra, que en este momento se compromete que en esos 15 días hábiles van a tratar de lograr las solicitudes que ellos nos pidieron”, concluyó el funcionario.

Lea también: Video de paro armado en La Guajira fue creado con inteligencia artificial, según el Gaula Militar