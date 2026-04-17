Con la colocación de la primera piedra en distintos sectores priorizados de la ciudad el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, dio inicio a las obras de adecuación de viviendas para familias afectadas por la reciente emergencia.

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Esta intervención hace parte de la respuesta institucional frente a la calamidad pública causada por las inundaciones y contempla el mejoramiento de las condiciones habitacionales en viviendas ubicadas en las comunas 1 y 2, así como en la zona rural.

“Estamos avanzando con hechos concretos para que las familias afectadas puedan recuperar sus hogares y su tranquilidad. No nos hemos detenido desde el primer momento de la emergencia y hoy damos un paso firme en la recuperación de estos sectores”, afirmó Kerguelén García.

La primera piedra fue colocada en hogares ubicados en El Dorado, San Jerónimo, Rancho Grande, La Palma, Mi Ranchito y El Vidrial, los cuales cumplieron con los requisitos establecidos tras el proceso de inscripción, preselección y verificación técnica de la convocatoria pública realizada del 6 al 8 de abril.

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Este proyecto tiene una inversión que supera los $7.900 millones, $5.000 para el suministro de materiales y más de $2.900 millones para el suministro de mano de obra.

El contrato de materiales incluye la adecuación de redes hidrosanitarias y eléctricas, mejoramiento de acabados, reparación de pisos, carpintería y atención de afectaciones estructurales derivadas de la emergencia, garantizando condiciones dignas y seguras para las familias beneficiadas.

De manera paralela, el contrato de suministro de mano de obra permitirá intervenir hasta 1.000 viviendas en diferentes sectores del municipio, generando además 228 empleos entre mano de obra calificada y no calificada, lo que dinamiza la economía local en medio del proceso de recuperación.

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El mandatario también destacó el impacto social y económico de esta estrategia porque “además de mejorar las condiciones de vivienda, estamos generando empleo y moviendo la economía local. Esta es una intervención integral que busca responderle a la gente con soluciones reales y oportunas”.

Reiteró que estas acciones las seguirán impulsando para avanzar rápidamente en la recuperación de los sectores más afectados y garantizar soluciones concretas que mejoren la calidad de vida de la población.

Los trabajos a realizar están dirigidos a hogares que presentan afectaciones como daños en pisos por sobresaturación, humedad en muros con deterioro de pinturas, fallas en componentes eléctricos, afectaciones en redes hidrosanitarias por desbordamientos y daños en puertas internas o de acceso en madera.