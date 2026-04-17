La Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo que redefine la forma en que las plataformas digitales deben gestionar los contenidos de sus usuarios en el país.

Leer más: Tensión entre Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella por “maltrato” a Paloma Valencia: “Los padres también se equivocan”

La decisión, contenida en la sentencia T-256 de 2025, surge a partir del caso de la creadora de contenido Esperanza Gómez, cuya cuenta en Instagram fue eliminada por Meta Platforms, Inc. en circunstancias que, según el tribunal, vulneraron derechos fundamentales.

La administradora de plataformas como Instagram, Facebook y WhatsApp señaló además que establecerá un espacio en el que las personas podrán acceder a comunicaciones sobre tutelas, condiciones de uso de la red y apelaciones por cierre de cuentas.

Según la Corte, Meta vulneró derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho al trabajo y el debido proceso al no ofrecer explicaciones claras.

Ante ello, el alto tribunal señaló que la empresa de tecnología tiene la obligación de emitir políticas claras, entre ellas sobre los límites de la desnudez.

Ver también: Corte Constitucional obliga a Meta a cambiar reglas de Instagram en Colombia tras caso de Esperanza Gómez

Aunque la Corte en un inicio reconoció la autonomía de las plataformas para moderar su contenido, señaló después, tras analizar la demanda de Esperanza Gómez, que Meta aplicó un sesgo discriminatorio basado en la ocupación lícita de la modelo fuera de la red social.

Argumentos de Meta para cerrar la cuenta de la actriz

El cierre de la cuenta de Instagram de Esperanza Gómez se dio en 2022, cuando la creadora de contenido contaba con más de cinco millones de seguidores.

La decisión se debió a que Meta argumentó que la modelo infringió en repetidas ocasiones sus políticas sobre servicios sexuales y desnudos.

Incluso, la compañía señaló que el contenido no solo mostraba material sexual explícito o sugerente, sino que redirigía el tráfico hacia sitios externos de contenido para adultos, una acción prohibida por la empresa de tecnología para mantener la plataforma apta para menores de edad.