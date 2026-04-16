Una nueva entrega de ayudas humanitarias realizó la gobernación de Córdoba en el municipio de Los Córdobas para apoyar a las comunidades damnificadas por las inundaciones durante el pasado frente frío del mes de febrero.

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Lina Benavides, coordinadora del Puesto de Mando Unificado (PMU), aseguró que fueron entregados 1.619 kits con el objetivo de continuar atendiendo a las familias en esta etapa de recuperación temprana y a través de ello minimizar los efectos negativos de la emergencia.

Gobernación de Córdoba. Más de 1.600 ayudas humanitarias entregó la gobernación a damnificados de Los Córdobas.

En coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la alcaldía de Los Córdobas, la gobernación que lidera Erasmo Zuleta Bechara entregó kits de alimentos, elementos de aseo, cocina y artículos para la noche en los corregimientos de Jalisco, Aponderancia, Santa Rosa de la Caña y en las veredas Morindó Peligro y La Apartada, así como también en distintos sectores de la zona urbana del municipio.

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“De parte de la vereda Los Esquimales agradecemos a la gobernación de Córdoba, a la Unidad Nacional y a la alcaldía de Los Córdobas porque a pesar de haber pasado más de un mes de la emergencia que vivimos por el frente frío, aún estamos recibiendo ayudas”, afirmó Saúl Soto, habitante damnificado.