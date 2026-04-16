Los habitantes de Riohacha permanecen en alerta tras el anuncio de alias Naín, cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), este 14 de abril sobre un paro armado de tres días en el departamento.

Ante la situación que atemoriza al gremio de comerciantes, muchos de los propietarios de locales comerciales de los sectores del Mercado Nuevo y Viejo decidieron cerrar pese al acompañamiento de las autoridades.

De igual manera, en el sector educativo fueron suspendidas las clases para los días 15 y 16 de abril, en manera de prevención ante cualquier eventualidad de alteración de orden público.

Cortesía

Pese al temor, centros comerciales, restaurantes, droguerías, almacenes de cadena, entre otros han seguido funcionando con normalidad.

Pueblo fantasma de noche

La situación cambia luego de que empieza el anochecer, sobre todo en los barrios donde no hay presencia permanente de la fuerza pública: tiendas y puertas cerradas desde muy temprano.

En los municipios la situación no es muy diferente, las autoridades reportan normalidad, pese a que en los municipios de Barrancas y Manaure se presentaron dos homicidios, los cuales se desconocen si tendrían relación con la actual situación de orden público.

Operativos

En la noche de este miércoles 15 de abril, la Policía Nacional en coordinación con el Ejército y demás autoridades salieron a patrullar todos los rincones de la ciudad para generar tranquilidad en la ciudadanía intimidada.

Cortesía

Según reveló el coronel Salomón Bello, comandante del departamento de Policía La Guajira, se han registrado más de 13 capturas por diferentes delitos, en distintos municipios, en especial en Maicao y el distrito de Riohacha.

Por su parte, el teniente coronel Arlium Rojas, comandante Operativo del Departamento de La Guajira, invitó al gremio del comercio a abrir sus puertas con el acompañamiento de la Fuerza Pública.

“Hoy nos encontramos desde acá, desde el municipio de Riohacha, atendiendo de primera mano al sector económico del comercio. Queremos invitarlos para que ustedes abran las puertas. Hemos volcado todas las capacidades: Gaula, Policía Comunitaria, Turismo, Infancia y Adolescencia — todas las capacidades y el mismo modelo — adelantando una estrategia que se ha catalogado como Más Cerca al Comercio”, señaló.

Agregó que están dispuestos desde muy temprano para que puedan atender a todos los ciudadanos que quieran visitar.