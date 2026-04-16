La Gobernación de Córdoba, en articulación con la administración municipal, avanza en la atención de la emergencia en el sector La Encañada, punto crítico de Boca de Mañe sobre el río Sinú, a su paso por el municipio de San Pelayo, con el despliegue de maquinaria amarilla tipo excavadora hidráulica de 20 toneladas.

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La intervención contempla la conformación de un terraplén provisional que permita contener el flujo de agua y mitigar el riesgo de inundación en la zona urbana, especialmente en la margen derecha del municipio. Para ello dispusieron el transporte necesario para el suministro de material requerido en la construcción del dique.

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Los trabajos los realizan con el acompañamiento técnico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Se trata de un dique, de aproximadamente 350 metros, que intervienen como obra provisional a 20 metros de la falla existente, luego de que la administración municipal adelantara labores de acceso y preparación del terreno.

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