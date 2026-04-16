El pan ha sido un pilar de la alimentación mundial por siglos, pero recientemente, la evidencia científica está forzando una reevaluación de su papel en nuestra mesa. Según informes de BBC News y la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo habitual de pan blanco —cargado de harinas refinadas— se vincula directamente con el aumento de casos de diabetes tipo 2, sobrepeso y enfermedades cardiovasculares.

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El mensaje de los expertos es claro: reducir el pan refinado no es una moda, sino una necesidad para mejorar la calidad nutricional.

De acuerdo con un análisis de The Guardian, una dieta rica en pan blanco eleva drásticamente el índice glucémico, provocando picos de glucosa que derivan en una sensación de hambre constante. La nutricionista María Sánchez explicó al medio británico que el pan blanco es “energía vacía”, pues el proceso de refinamiento elimina la fibra esencial para la saciedad y la salud digestiva. Por ello, las guías actuales priorizan carbohidratos de absorción lenta.

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Para quienes buscan diversificar su dieta sin sacrificar la practicidad, diversos medios y expertos han señalado opciones con perfiles nutricionales superiores:

Vegetales como base: el uso de láminas de pepino, berenjena o calabaza como base para bocadillos se ha popularizado. The New York Times destaca que estas opciones aportan fibra y minerales con un aporte calórico mínimo.

el uso de láminas de pepino, berenjena o calabaza como base para bocadillos se ha popularizado. The New York Times destaca que estas opciones aportan fibra y minerales con un aporte calórico mínimo. Crackers integrales y de legumbres: dietistas sugieren estas alternativas por su textura crujiente y su equilibrio nutricional, siempre que se elijan versiones sin grasas añadidas.

dietistas sugieren estas alternativas por su textura crujiente y su equilibrio nutricional, siempre que se elijan versiones sin grasas añadidas. Tortillas integrales: datos de CNN Health las sitúan como una opción con menos aditivos que el pan comercial, adaptables tanto a platos dulces como salados.

datos de CNN Health las sitúan como una opción con menos aditivos que el pan comercial, adaptables tanto a platos dulces como salados. Untables vegetales: Le Monde subraya que reemplazar el pan con hummus o guacamole mejora la salud metabólica gracias al aporte de proteínas vegetales y grasas saludables.

Le Monde subraya que reemplazar el pan con hummus o guacamole mejora la salud metabólica gracias al aporte de proteínas vegetales y grasas saludables. Yogur y frutos secos: Para el desayuno, la American Heart Association recomienda esta combinación por su capacidad para prolongar la saciedad y mantener el peso corporal.

De otra parte, la Harvard Medical School ha destacado a la avena como una de las mejores alternativas al pan debido a su contenido de betaglucanos, una fibra soluble que regula el colesterol y la glucosa en sangre. En declaraciones a Reuters, el médico John Peterson señaló que su versatilidad permite crear desde gachas hasta panes caseros. Además, según reporta El Mundo, su riqueza en magnesio, hierro y zinc la hace fundamental para un metabolismo eficiente.

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Guía de harinas saludables

Si la meta es seguir horneando pero con mayor calidad, BBC News recomienda transitar hacia harinas con mayor densidad de nutrientes:

Tipo de harina Beneficios Almendra / Coco Bajas en carbohidratos y ricas en grasas saludables. Garbanzo Alto contenido de proteína vegetal y fibra. Centeno integral Mejora la digestión y aporta un sabor robusto. Avena Excelente para el control de la saciedad.

Priorizar estas fuentes integrales y alternativas permite mantener el placer de comer sin los riesgos asociados al procesamiento industrial de la harina blanca tradicional.