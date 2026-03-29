En un contexto donde la salud mental se posiciona como un componente clave del bienestar integral, Proteger EPS puso a disposición de sus usuarios la Línea de Salud Mental #381, un servicio gratuito y confidencial orientado a brindar acompañamiento y orientación profesional.

Según datos del Ministerio de Salud y Protección Social, en Colombia los trastornos de ansiedad y depresión se encuentran entre las principales causas de consulta en salud mental, con un aumento sostenido en los últimos años, especialmente después de la pandemia. En ciudades como Barranquilla, las autoridades de salud han advertido sobre la importancia de fortalecer los canales de atención y prevención, especialmente en jóvenes y población en edad productiva.

Hablar, el primer paso

Desde Proteger EPS destacan que el acceso a este tipo de servicios puede marcar una diferencia significativa en la vida de las personas. “Entendemos que pedir ayuda es un acto de valentía. Por eso, esta línea está disponible para escuchar, acompañar y orientar, recordando que nadie tiene que atravesar sus dificultades en soledad”, señala la entidad.

La Línea #381 funciona como un primer punto de contacto, donde los usuarios pueden recibir orientación inicial y, de ser necesario, ser direccionados a otros servicios de atención en salud mental.

Especialistas coinciden en que una adecuada salud mental no solo impacta el bienestar emocional, sino también la calidad de vida en general. Mantener equilibrio en este aspecto permite afrontar mejor el estrés, fortalecer las relaciones interpersonales y mejorar el desempeño laboral y académico.

Además, la atención oportuna contribuye a prevenir trastornos más complejos y a reducir riesgos asociados como el consumo de sustancias o el aislamiento social.

En ese sentido, iniciativas como esta línea de atención se convierten en herramientas clave para promover el autocuidado y facilitar el acceso a servicios de orientación psicológica.

Un canal disponible

La invitación de la entidad es clara: ante cualquier momento de dificultad emocional, buscar ayuda puede ser el primer paso hacia un cambio positivo.

La Línea de Salud Mental #381 está habilitada para todos los usuarios de Proteger EPS, como un espacio de escucha activa, orientación y acompañamiento profesional.