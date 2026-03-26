En un esfuerzo por frenar el avance de las enfermedades cardíacas, que continúan siendo una de las principales causas de mortalidad a nivel global, la comunidad médica ha dado un giro preventivo drástico en este inicio de 2026.

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Las nuevas directrices clínicas han redefinido los umbrales de seguridad del colesterol LDL, conocido popularmente como “colesterol malo”, estableciendo que para los pacientes de alto riesgo los niveles deben situarse por debajo de los 55 mg/dL, una cifra históricamente baja que busca minimizar al máximo la acumulación de placa en las arterias.

Este cambio de paradigma responde a una tendencia hacia tratamientos mucho más intensivos y tempranos. Tradicionalmente, los niveles considerados “aceptables” eran más permisivos, pero la evidencia científica reciente sugiere que cuanto más bajo sea el nivel de LDL en personas con antecedentes de infartos, diabetes o hipertensión, menor es la probabilidad de eventos cardiovasculares fatales.

El objetivo es claro: no esperar a que el daño sea irreversible, sino intervenir de forma proactiva para estabilizar la salud del sistema circulatorio antes de que surjan complicaciones graves.

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El cardiólogo Jorge Bordenave, una de las voces referentes en esta actualización, ha advertido sobre el peligro de la complacencia. Según el especialista, uno de los errores más comunes es esperar a que aparezcan síntomas como dolor en el pecho o fatiga extrema para buscar ayuda profesional.

Bordenave enfatiza que, además del colesterol, es vital monitorear los niveles de inflamación en la sangre mediante pruebas específicas, ya que una respuesta inflamatoria alta puede ser el detonante de un ataque cardíaco incluso en pacientes que creen tener sus niveles bajo control.

Para alcanzar estas nuevas metas de 55 mg/dL, los médicos están optando por un enfoque combinado que va más allá de la dieta y el ejercicio. Si bien los hábitos saludables siguen siendo la base, el uso de medicamentos de nueva generación, junto con las estatinas tradicionales, se está volviendo la norma para los pacientes clasificados en el grupo de mayor vulnerabilidad.

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Este ajuste en las guías médicas no es solo un cambio de números, sino un llamado de atención para que la ciudadanía retome los chequeos preventivos con una rigurosidad sin precedentes.

La implementación de estas medidas en las consultas diarias promete transformar la gestión del riesgo cardíaco, desplazando el enfoque de la reacción ante la crisis hacia una protección integral y duradera.

En este nuevo escenario, el conocimiento del propio perfil lipídico y la detección temprana de la inflamación se perfilan como las mejores herramientas para asegurar una longevidad con calidad de vida.