Una publicación en la red social Instagram tiene en el ojo del huracán al alcalde del municipio de Manaure, La Guajira, Jhon Galvis Pimienta Jesayu.

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Se trata de una historia en su cuenta personal con videos de contenido sexual explícito en la que también aparecen fotografías de una joven mujer.

Ante la divulgación de las imágenes obscenas, la Alcaldía Municipal de Manaure mediante un comunicado aseguró que las cuentas del mandatario fueron jaqueadas en las últimas horas y que no corresponden a su autoría.

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“La Alcaldía Municipal informa que las cuentas personales en redes sociales (Facebook e Instagram) del señor alcalde, Jhon Galvis Pimienta Jesayu han sido objeto de acceso no autorizado en las últimas horas”.

El comunicado agrega que, “rechazamos categóricamente este acto malintencionado y ponemos en conocimiento que ya se están adelantando las acciones necesarias para recuperar el control de las cuentas, así como las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes”.

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El escrito finaliza invitando a la comunidad a “no interactuar ni difundir este tipo de contenido, y a reportar cualquier publicación sospechosa proveniente de dichas cuentas. Agradecemos la comprensión y el respaldo de todos los ciudadanos frente a esta situación”.

Por su parte, las autoridades iniciaron las investigaciones, rastrean y verifican las imágenes que asocian en redes sociales, al parecer, con las de una mujer que fue baleada recientemente en el municipio de Uribia, La Guajira y permanece en delicado estado de salud en una clínica.