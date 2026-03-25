En la celda 416 del pabellón 4 de la Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad, de Valledupar, conocida como La Tramacúa, fue hallado sin vida el interno Duvis Grimaldi Núñez Salazar, tras presuntamente ser asfixiado por su compañero de prisión.

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Del hecho, personal del INPEC se percató en horas de la madrugada cuando los dragoneantes realizaban la ronda de supervisión y conteo. De manera inmediata alertaron al personal judicial y seguidamente a funcionarios del CTI de la Fiscalía que se encargaron de la inspección técnica del cadáver.

Fuentes judiciales revelaron que Núñez Salazar ingresó al centro carcelario en 2023, condenado a 40 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio de persona protegida, desaparición forzada, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil y lesiones en persona protegida.

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“De acuerdo con la información de las autoridades la víctima fatal estaba durmiendo y el compañero de celda lo ahogo, fue una muerte por asfixia. El otro privado de la libertad está en calidad de detenido y el CTI realizará los actos urgentes”, dijo una fuente reservada a este medio de comunicación.

De acuerdo con una publicación de la Unidad de Víctimas, con fecha de 20158, Dovis Grimaldi Núñez Salazar, era postulado a procesos de paz, al haber estado en el Bloque Córdoba de las AUC.

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Para ese entonces asistió escoltado por guardias del Inpec a la celebración eucarística en la catedral San Jerónimo de Montería, donde pidió perdón a las víctimas de sus acciones como integrante del grupo paramilitar.

“Pido perdón a la sociedad, a Colombia, pero en especial a esas familias que sufrieron por mis acciones individuales, a esos padres a quien les quité sus hijos, a esos hijos que perdieron a sus padres, a esos esposas a quienes les quité a sus esposos. La vida no me alcanzará para pagar lo que hice, porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie”, dijo el postulado Dovis