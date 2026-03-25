En el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá, con la presencia de delegados de las distintas campañas presidenciales, se realizó el sorteo de cuáles serán las posiciones de las 14 fórmulas en el tarjetón de cara a la carrera por la Casa de Nariño.

Así las cosas, con la presencia del registrador nacional, Hernán Penagos, el funcionario de la Registraduría hizo el sorteo con las balotas e iba sacando una por una para saber cuáles serán las ubicaciones de los distintos candidatos.

Iván Cepeda y Aida Quilcué ocuparán la primera casilla; en el quinto lugar aparecerán Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo; y en la casilla 12 estarán Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

Así quedaron ubicadas las 14 fórmulas de la contienda electoral:

1. Iván Cepeda y Aída Quilcué.

2. Clara López y María Consuelo del Río.

3. Claudia López y Leonardo Huerta.

4. Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas.

5. Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.

6. Mauricio Lizcano y Pedro de la Torre.

7. Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas.

8. Sondra Macollins y Leonardo Karam Helo.

9. Roy Barreras y Martha Lucía Zamora.

10. Carlos Caicedo y Nelson Javier Alarcón.

11. Gustavo Matamoros y Mila María Paz.

12. Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

13. Sergio Fajardo y Edna Bonilla.

14. Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata.

Así quedó la posición de candidatos en la tarjeta electoral para las elecciones presidenciales del 31 de mayo. #Elecciones2026🗳️ #YoConfíoEnElProcesoElectoral pic.twitter.com/29PpFVuPjt — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) March 25, 2026

Ya una vez definido el tarjetón, la Registraduría informó que la impresión de este arrancaría el próximo 18 de abril, debido a que este día es el último plazo para modificaciones de los logos y fotos de los candidatos y sus fórmulas.

Así las cosas, el CNE deberá aprobar los logos de los partidos que acompañarán a cada candidato.