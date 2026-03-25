La rápida reacción de tropas del Gaula Militar Élite, en coordinación con la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, permitió la liberación de 25 turistas que habían sido secuestrados y la captura de sus captores en el área rural de Santa Marta.

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Según revelaron las autoridades, las víctimas se encontraban disfrutando de una fiesta cuando fueron retenidos con el fin de privarlos de la libertad, los delincuentes exigían una suma de 18 millones de pesos por su liberación.

Gracias a información de inteligencia los soldados del Gaula Militar Guajira tuvieron conocimiento de la situación y reaccionaron de manera inmediata, desplegando una operación que permitió rescatar a las víctimas sanas y salvas.

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Ejército Nacional/Cortesía

Los secuestrados se encontraban en una cabaña ubicada en sector de la vereda Los Achiotes, por el cerro de Los Muchachitos, compresión del corregimiento de Guachaca, a 10 minutos de Palomino, La Guajira.

Durante la operación, fueron capturados 11 individuos, quienes al parecer harían parte del Grupo Armado Organizado (GAO) Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), mejor conocidos como los Pachenca, estructura que delinque en esta región del país; en el lugar también fueron incautados cuatro radios y cinco celulares.

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Las personas capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para su respectivo proceso de judicialización.

La Décima Brigada ratifica su compromiso en la lucha contra el secuestro y la extorsión, e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la libertad personal a través de la línea gratuita 147.