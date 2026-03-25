Luego de 19 horas de haberse producido su aprehensión por parte de unidades de la Policía Nacional en la ciudad de Sincelejo, el Juez Segundo Penal Municipal, con funciones de control de garantías, legalizó la captura de Yeferson Narváez Bejarano, sindicado de haber asesinado a su abuela Ivonne Reyes Flórez.

El trágico hecho, catalogado por la Fiscalía General de la Nación como feminicidio agravado, se registró la madrugada del martes 24 de marzo en el sector de invasión Brisas de San Miguel y quedó en evidencia con los gritos de la mujer y luego con la salida de la casa y huida de su nieto con las manos ensangrentadas, pero fue capturado minutos después gracias a la rápida reacción de la Policía ante el llamado de la ciudadanía.

Cortesía Ivonne Reyes Flórez, de 60 años, falleció luego de que su nieto la atacara en múltiples ocasiones con un arma blanca.

Narváez Bejarano, de 23 años y oriundo del Huila, estaba en Sincelejo porque su abuela Ivonne Reyes, contra la que él habría atentado con arma blanca hasta causarle la muerte, lo había mandado a buscar para que fuera su compañía.