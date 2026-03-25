En medio de una Semana Santa con una agenda cada vez más nutrida para propios y visitantes, el deporte también se consolida como protagonista en Cartagena. El torneo HolyWeek Fest Cartagena 2026 es una realidad liderada por las ligas deportivas de la ciudad y respaldada por la alcaldía a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación, que reunirá a miles de niños y jóvenes en torno a la sana competencia, la integración y el aprovechamiento del tiempo libre.

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El HolyWeek Fest 2026 se desarrollará del 28 de marzo al 4 de abril, con la participación de deportistas entre los 7 y 16 años, integrando disciplinas como fútbol, baloncesto y voleibol, tanto en su modalidad de piso como de playa.

En el caso del fútbol, las competencias se disputarán en categorías desde Sub-7 hasta Sub-16 en las canchas de San Fernando, Los Calamares, Alameda La Victoria y Villas de la Candelaria; mientras que el baloncesto reunirá categorías sub-14 y sub-16, tanto femeninas como masculinas, en los coliseos Bernardo Caraballo y de Combate.

Por su parte, el voleibol en piso tendrá participación femenina Sub-17 en el coliseo Norton Madrid, y el voleibol playa convocará categorías masculinas y femeninas Sub-15, Sub-17, Sub-19 y mayores en las playas de Marbella, a la altura de las letras de Cartagena.

Serán cerca de 4.000 deportistas en competencias, incluyendo delegaciones locales, nacionales e internacionales provenientes de Perú, República Dominicana y Ecuador, además de equipos de distintas regiones de Colombia, lo que fortalece el posicionamiento de Cartagena como destino deportivo en esta temporada.

Campo Elías Therán, director del Instituto Distrital de Deporte y Recreación, destacó el impacto de este tipo de iniciativas en la formación integral de la juventud cartagenera.

“Eventos como este son primordiales, especialmente, en una fecha como la Semana Santa. Hoy contamos con escenarios deportivos en los que la alcaldía ha invertido, permitiendo que nuestros niños y jóvenes disfruten, fortalezcan hábitos saludables y encuentren en el deporte una oportunidad para construir un mejor futuro para ellos y sus familias”.

La primera versión del HolyWeek Fest fue en el 2025 y solo contó con la disciplina del fútbol, pero para esta vigencia ampliaron la oferta con baloncesto y voleibol, tanto en piso como en playa