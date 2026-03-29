En Colombia, el Virus del Papiloma Humano (VPH) continúa siendo una de las infecciones de transmisión sexual más comunes, pero también una de las más prevenibles. Así lo evidencian los resultados presentados por Profamilia, que durante el último año realizó más de 62.000 pruebas de detección mediante ADN, consolidando avances en la identificación temprana y el seguimiento oportuno de casos.

De acuerdo con la organización, uno de los principales retos frente al VPH es su carácter silencioso, ya que la mayoría de las personas no presenta síntomas. Esto hace que muchas infecciones pasen desapercibidas y solo sean detectadas a través de exámenes como la citología o las pruebas especializadas.

El VPH, del cual existen más de 200 tipos, puede causar desde verrugas genitales hasta alteraciones celulares que, en algunos casos, derivan en cáncer de cuello uterino. Según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de las personas sexualmente activas tendrá contacto con el virus en algún momento de su vida.

Iniciativa que cuida

En este contexto, Profamilia ha fortalecido su estrategia de prevención a través del programa “¡Primero Tú! Prevención de Cáncer de Cuello Uterino”, lanzado en 2025, con el objetivo de ampliar el acceso a servicios de detección temprana y promover decisiones informadas sobre la salud sexual.

“Hablar de VPH también es hablar de prevención y de autocuidado. Cuando las personas cuentan con información clara y acceso a herramientas como la vacunación y las pruebas de detección temprana, pueden tomar decisiones informadas y actuar a tiempo”, explicó Tatiana Gómez, asesora científica de la entidad.

Como parte de esta estrategia, durante el último año se han alcanzado resultados significativos: más de 62.000 pruebas de ADN para VPH, más de 9.000 casos positivos identificados con seguimiento oportuno, 45.701 citologías realizadas, de las cuales el 90 % no presentó alteraciones, 15.502 biopsias de cuello uterino y la aplicación de 13.115 vacunas contra el virus.

Estas acciones se complementan con otras medidas de prevención como el uso del preservativo y los controles médicos periódicos. En el caso de las mujeres, el seguimiento incluye exámenes ginecológicos y pruebas de tamizaje, mientras que en los hombres puede realizarse mediante revisión clínica y, cuando es necesario, pruebas específicas.

Accesibilidad y cobertura

En el marco de marzo, mes en el que se conmemoran el Día Internacional de Concientización sobre el VPH y el Día Mundial contra el Cáncer de Cuello Uterino, la organización busca reforzar el acceso a la vacunación, incluyendo un 15 % de descuento en la vacuna, y ampliar la cobertura de detección temprana con cerca de 1.000 pruebas adicionales en diferentes regiones del país.

El cáncer de cuello uterino, insisten los expertos, es una enfermedad prevenible si se combinan la vacunación, el diagnóstico oportuno y el acceso a información clara. En esa línea, Profamilia continúa trabajando para acercar estos servicios a más personas y fortalecer el cuidado de la salud sexual y reproductiva en Colombia.