La evolución de la antigua Clínica Oftalmológica del Caribe marca una nueva etapa en la atención en salud visual en la región. Ahora bajo el nombre de VIU Clínica Oftalmológica Internacional , la institución anunció la apertura de su nuevo Femtolasik Center, un espacio especializado que incorpora tecnología de última generación para procedimientos oftalmológicos, gracias a esto, los pacientes atendidos con esta tecnología podrán ver más que el 100%.

Este cambio no solo responde a una renovación de marca, sino a una estrategia de expansión y evolución. “Necesitábamos un nombre que nos representara mejor lo que somos como institución. El concepto de ‘internacional’ nos permite proyectarnos desde Barranquilla hacia el mundo”, explicó Jorge Martínez, gerente general de la clínica.

Con más de 40 años de trayectoria, la clínica ha sido pionera en la implementación de tecnologías para la corrección de defectos visuales en el Caribe colombiano. Desde las primeras cirugías refractivas con bisturí hasta la introducción del láser en los años noventa, su evolución ha estado ligada a la innovación médica.

Ahora, con esta transformación, la institución busca consolidarse como un centro de referencia internacional. “Queremos convertirnos en uno de los principales centros de soluciones en salud visual para Colombia y América”, señaló Martínez, destacando que el nuevo modelo combina infraestructura, servicio y tecnología de alto nivel.

Una visión personalizada

El corazón de esta nueva etapa es la incorporación de WaveLight Plus, una tecnología que integra la potencia de la inteligencia artificial como nunca antes, para diseñar tratamientos personalizados. A diferencia de los procedimientos tradicionales, este sistema permite analizar múltiples variables del ojo y realizar miles de simulaciones antes de la cirugía.

“Antes hacíamos procedimientos más generales; hoy estamos hablando de cirugías personalizadas. Es como hacer un traje a la medida del ojo de cada paciente”, explicó el doctor Luis Escaf Jaraba, presidente y fundador de la clínica.

Este avance se complementa con herramientas diagnósticas como el sistema Sightmap, que permite mapear con precisión las imperfecciones de la córnea, conocidas como aberraciones, y transferir esa información al láser para su corrección.

“Antes podíamos detectar estas alteraciones, pero no corregirlas al 100%. Ahora no solo las identificamos, sino que las tratamos, de manera personalizada, lo que mejora significativamente la calidad visual”, agregó el especialista.

Según Escaf, este nivel de precisión permite alcanzar resultados superiores a los estándares tradicionales. “Estamos logrando agudezas visuales como 20/15, lo que consideramos una ‘supervisión’, algo que antes no era posible”, afirmó.

Impacto en la región

La incorporación de esta tecnología, disponible principalmente en países de alto desarrollo, posiciona a Barranquilla como un punto clave en la oftalmología avanzada en Colombia. De hecho, la clínica asegura ser la única en el Caribe con esta capacidad actualmente.

“Hoy Barranquilla cuenta con capacidades comparables a las de las principales ciudades del mundo en la resolución de problemas oftalmológicos. La ciudad dispone de tecnología avanzada y resultados clínicos altamente competitivos”, aseguró Martínez.

Además del impacto en la calidad de los tratamientos, la nueva unidad busca fortalecer el acceso a soluciones especializadas para pacientes de la región, evitando desplazamientos a otras ciudades o países.

“La gente del Caribe tiene ahora, a la vuelta de la esquina, una de las instituciones de salud visual más avanzadas del mundo¨, añadió el gerente

Un modelo en evolución

La apertura del femtolasik Center hace parte de un plan de desarrollo más amplio que incluye la creación de una unidad para casos oftalmológicos complejos y la vinculación de especialistas de talla internacional.

En ese camino, VIU Clínica Oftalmológica Internacional busca consolidar un modelo que combine atención local con proyección global, manteniendo su enfoque en innovación y resultados clínicos.

“Cada vez que surge una nueva tecnología que puede beneficiar a nuestros pacientes, buscamos ser los primeros en incorporarla. Ese ha sido siempre nuestro compromiso”, concluyó Martínez.

Puede conocer más sobre la clínica visitando su página https://viuoftalmologia.com