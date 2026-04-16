Después de varias semanas de expectativa, este jueves 16 de abril finalmente se estrenó el video oficial de Algo tú, la canción que desde su lanzamiento ya venía dando de qué hablar.

Shakira y Beéle son los protagonistas de esta pieza musical que retrata la identidad Caribe aterrizada a Barranquilla a través de la producción audiovisual.

La conexión entre ambos es notoria. El video inicia lleno de color teniendo de fondo un amanecer en el que los artistas se abrazan para dar paso a una Shakira descalza en la playa de Puerto Mocho que hace uso de su sensualidad y talento para reflejar sus diversos estilos.

Tras una escena sobria, aparecen en un picó gigante con el nombre de ‘La loba’, mientras ella con sus trenzas empieza a moverse al compás de esta fusión latina y afro, donde se muestran referencias a los instrumentos identitarios de la música costeña, como los tambores alegre y llamador, y expresiones propias del lenguaje popular que forman parte del día a día en la región Caribe.

A bordo de una chiva rumbera con el letrero de Barranquilla, todo se vuelve color, música y movimiento. Entran bailando, rodeados de personajes alusivos a la fiesta como los gorilas.

Después, la escena se llena de vida con marimondas de colores que saltan y bailan sin parar. Entre ellas aparece la barranquillera Isabella Yacaman, sumándose a la celebración. También se ven integrantes del Rumbón Normalista con máscaras de loba, mientras al fondo se alcanza a distinguir la presencia de El Congo Grande de Barranquilla, la danza más antigua del Carnaval.

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El final baja la intensidad, pero no la emoción. La chiva recorre el Malecón del Río, en la zona de la Luna del Río, y en los créditos le agradecen a Barranquilla, su gente, la Alcaldía y la gerewncia de ciudad.

Para celebrar el lanzamiento del video, ambos artistas compartieron un pequeño video en sus redes diciendo “Aquí está la loba y el gorila”.

Entre las personas que participaron este lanzamiento está el percusionista y gaitero barranquillero Tato Marenco, conocido por su trabajo en la preservación de los ritmos tradicionales del Caribe colombiano.

El músico, que además acompañó a Shakira en la tarima cuando interpretó Te olvidé durante los conciertos del 20 y 21 de febrero en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, en medio de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour, también hizo parte del proceso que rodea este nuevo sencillo.

Desde hace más de un año, Marenco viene trabajando con Álex Castillo, productor de Shakira, explorando cómo integrar esos sonidos tradicionales en nuevas producciones.

“Llevo más o menos un año y pico trabajando con Álex Castillo, experimentando. Yo mando varias ideas y ahí van escogiendo y armando. Si escuchan la gaita en la canción, está mezclada con otros efectos, no es pura pura, pero la inspiración está ahí”.

Además, contó una de las funciones más divertidas del video: “Nos pusieron a brincar en un trampolín para el efecto en cámara lenta de que los flecos de la manimonda se se tuvieran full movimiento, todos los músicos brincando, eso fue una parte como bastante única y chistosa del video”, dijo a EL HERALDO.

Entre las metáforas más evocadoras del tema aparece el río Magdalena. La letra lo convierte en imagen poética al compararlo con el descanso de un amor que busca desembocar en el otro. Es la principal arteria fluvial de Colombia, que tras recorrer el país termina su viaje en el mar Caribe, muy cerca de Barranquilla.

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“Como el Magdalena desemboca, yo quiero descansar en tu boca. Si tenemo’ algo que decir, lo decimo’ cantando. Y si hay que llora’, entonce’, lo hacemo’ tomando”.

El tema también hace uso de expresiones como “Tú eres que cule bombón”, una frase típica de la jerga costeña para resaltar que alguien es muy especial o atractivo, evidencia la intención de anclar la canción en el habla cotidiana del Caribe.

En el coro que rápidamente se hizo tendencia cuando ambos lo hicieron público suena la inconfundible gaita, instrumento originario de los Montes de María.

“Que fluya. Si me critican, que fluya. No me da ni pena… que fluya. Yo nunca me meto… que fluya, en la vida ajena”.