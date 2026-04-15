El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que Venezuela ha perdido interés por una posible venta de Monómeros por la coyuntura de escalada de precios de los fertilizantes.

En una rueda de prensa dada por el funcionario durante el Congreso de Naturgas en Cartagena, indicó que en la nueva coyuntura geopolítica, ya el vecino país no contaría con Colombia para esa venta.

“Hemos tenido conversaciones no solamente con esta empresa, sino con las otras empresas que suministran fertilizantes, porque como lo ha dicho nuestro presidente, lo más importante en esta coyuntura geopolítica es proteger a la gente y a sus alimentos a su comida y eso implica subsidiar fertilizantes”, socializó Palma.

En ese sentido, manifestó que se necesita que las empresas que producen fertilizantes, le puedan garantizar al país que lleguen fertilizantes baratos al campo colombiano para así producir alimentos baratos y que no haya una inflación.

“Esa es la principal preocupación de la señora presidente Petro, y creo que la ministra de Agricultura ha sido enfática en ese tema. Pero seguimos en muy buenas conversaciones, tanto con Venezuela como con el Gobierno de Estados Unidos, porque pues es de público conocimiento que cualquier transacción con Venezuela o con sus empresas tienen que tener autorización del departamento del Departamento del Tesoro”, afirmó.