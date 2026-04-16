La actriz, productora y cantante de raíces barranquilleras Sofia Carson presentará la entrega de los Premios Científicos y Técnicos de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas el próximo martes 28 de abril de 2026 en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

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Durante la velada, la protagonista de ‘Mi año en Oxford’ presentará 15 logros, anunciados previamente en febrero.

La trayectoria de Carson en cine, televisión, música y filantropía la ha consolidado como una artista multifacética y defensora global.

Ha protagonizado cinco películas consecutivas número uno a nivel mundial en Netflix, incluyendo “Purple Hearts”, “Carry-On”, “The Life List” y “My Oxford Year”, con dos películas en la lista de “Las más vistas de Netflix de todos los tiempos”.

Artista multiplatino con más de 4 mil millones de reproducciones en todo el mundo, interpretó la canción “Applause”, nominada al Premio de la Academia y escrita por Diane Warren para la película “Tell It Like a Woman”, junto a Warren en la 95ª edición de los Premios Óscar.

Además de su trabajo en la pantalla y la música, Carson es embajadora de UNICEF, promoviendo la educación y la protección de las mujeres y las niñas en todo el mundo.

Los logros que reciben los Premios Científicos y Técnicos deben demostrar una trayectoria comprobada de contribución significativa al proceso de producción cinematográfica.

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Para obtener más información sobre los Premios Científicos y Técnicos, visite www.oscars.org/sci-tech.