En coordinación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la alcaldía del municipio de San Pelayo, la gobernación de Córdoba intervendrá en la construcción de un dique para proteger a las comunidades de inundaciones en el punto crítico Boca del Mañe, en este municipio.

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Tras realizar un estudio técnico con profesionales especializados, evaluaron las alternativas de solución a corto y largo plazo, debido a una falla presentada en la obra de protección marginal.

Cortesía Gobernación de Córdoba

“Se presume que la estructura pudo haber presentado una falla por el alto caudal que transitó durante la emergencia invernal presentada en todo el departamento, lo que pudo haber aumentado el proceso erosivo y de socavación. Estos procesos hicieron que la cimentación y la base del talud de este terraplén colindante con el río Sinú, se fuera yendo poco a poco, lo que ocasionó que los mismos pilotes hicieran una línea de falla, un efecto cortante que se encuentra sobre el material granular, ubicado en la espalda del mismo y a la vez se hiciera un volcamiento hacia el río”, explicó Juan Francisco Durango, ingeniero especializado de la gobernación de Córdoba.

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En razón a ello la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, la gobernación de Córdoba y la alcaldía de San Pelayo, determinaron la construcción de un dique en tierra armada que ayude a controlar la saturación que se pueda presentar en la temporada invernal.

Cortesía Gobernación de Córdoba

“Como entidad nacional y coordinadora del Sistema de Gestión de Riesgos, atendimos el llamado realizado por el municipio de San Pelayo. Estamos articulando las acciones para mitigar los riegos en el casco urbano del municipio debido a la falla presentada en la estructura existente. Presentaremos apoyo con maquinaria amarilla para la construcción del dique que se impermeabilizará con una geomembrana,” sostuvo José Mario Vidal, ingeniero civil, líder de la Línea de Recuperación de la UNGRD.

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El municipio de San Pelayo adelantará los estudios topográficos para georeferenciar, identificar y cuantificar las actividades a ejecutar.