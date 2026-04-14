La gobernación de Córdoba, a través de la secretaría de Minas y Energía departamental, anunció la construcción de la segunda fase del proyecto de electrificación rural en las parcelas El Levante, zona rural de la ciudad de Montería.

Lea más: En Montería han sido esterilizados 1.486 animales

Ramiro Almanza, líder de esta secretaría, sostuvo que la primera fase de este proyecto avanza dentro de los plazos establecidos, y con la segunda etapa amplían el acceso a energía eléctrica para 36 familias beneficiarias.

Agregó que con este proyecto la gobernación le da cumplimiento a las sentencias judiciales para beneficiar a más usuarios en el proyecto de energía en esta zona rural del municipio de Montería.

Los trabajos contemplan la expansión de redes de media y baja tensión, incluyendo la instalación de nuevos puntos de conexión que permitirán a más hogares acceder a un servicio eléctrico estable y seguro. Cada intervención es ejecutada bajo estrictos estándares técnicos, asegurando eficiencia y sostenibilidad en el servicio.

Ver más: Las unidades productivas agropecuarias de la gobernación de Córdoba impactan a cuatro mil personas

“El proyecto está cumpliendo con las condiciones técnicas para un buen servicio y suministro de energía para las comunidades restituidas en la vereda El Levante. Haciendo el seguimiento a la construcción de la red vemos que efectivamente se están llevando a cabo unas especificaciones y acompañamiento para obtener un mejor servicio de los beneficiarios de este territorio”, afirmó José Rafael Sáez, ingeniero electricista de la secretaria de Minas y Energía.

Cortesía Gobernación de Córdoba

Con este proyecto la gobernación de Córdoba reafirma el compromiso de seguir cerrando brechas sociales y promoviendo el desarrollo en zonas rurales.

“Este avance busca garantizar condiciones dignas para las comunidades restituidas, al tiempo que consolida un proceso que va más allá de la infraestructura, se trata de una apuesta por el desarrollo social, la equidad y la transformación de la calidad de vida en territorios históricamente afectados”, dijo el gobernador Erasmo Zuleta Bechara.

Lea también: La Policía Nacional blinda el aeropuerto Los Garzones de Montería

Por su parte, Enbilson Samir Martínez, habitante de las parcelas de El Levante, ubicadas en el corregimiento Tres Piedras, en zona rural de Montería, asegura desde ya que la vida en la vereda ha cambiado con este proyecto de electrificación y le agradece al gobernador por ello.