Con el objetivo de generar conciencia sobre los riesgos del consumo de sustancias alcohólicas, de cigarrillos y vapeadores, desde temprana edad, el Grupo Operativo Anticontrabando de la Gobernación de Córdoba, desarrolló una jornada pedagógica dirigida a los estudiantes del grado 11 de la Institución Educativa Juan Pablo II, en Montería.

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Mediante la actividad, lograron sensibilizar a los adolescentes y jóvenes sobre la importancia de tomar decisiones responsables frente al consumo de productos como el alcohol y el cigarrillo, especialmente en esta etapa clave para su desarrollo personal y académico.

“Para mí es importante este tipo de espacios, ya que nos ayuda a reconocer qué estamos haciendo mal, que tal vez no nos estamos dando cuenta qué nos está afectando en nuestra juventud”, manifestó Paula Barrera, personera del establecimiento educativo.

La jornada fomentó espacios de reflexión en los que destacaron las consecuencias negativas físicas, emocionales y sociales del consumo de estos productos, así como los riesgos asociados a la compra ilegal o de contrabando.

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“Nosotros queremos que nuestros adolescentes y jóvenes se mantengan informados y puedan tomar decisiones responsables. Por eso además de explicarles los riesgos a los que pueden exponerse al consumir este tipo de productos, les compartimos técnicas para identificar si son legales, si presentan alguna adulteración o son de contrabando”, manifestó Calixto Acosta, director de Rentas Departamentales.