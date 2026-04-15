Las cinco embarcaciones en fibra de vidrio que la gobernación de Córdoba le entregó a igual número de asociaciones de pescadores artesanales del departamento, dentro del proyecto de Unidades Productiva Agropecuarias, fueron construidas en este mismo territorio.

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Un astillero del municipio de Moñitos, de nombre Julio Solórzano, más conocido como ‘Julio Fibra’, fue el encargado de fabricarlas.

Su empresa, en Moñitos, zona costanera de Córdoba, recibió hace un par de meses la petición de prestar sus servicios para diseñar y fabricar las embarcaciones que hoy están ayudando a que los pescadores de San Bernardo del Viento, San Antero, Los Córdobas, Puerto Escondido y Moñitos, empiecen a tener mejores faenas con todas las condiciones de seguridad requeridas gracias a una iniciativa del gobernador Erasmo Zuleta Bechara.

“Nosotros hemos trabajado con muchas empresas del Estado pero este es el proyecto que veo más productivo porque fue el proyecto que llenó más los requisitos porque se está entregando con todos los productos que lleva una lancha”, comentó Julio Solórzano.

Lucely Gallego León, compañera de Julio y administradora del astillero al que la gobernación confió la fabricación de las embarcaciones, aseguró que este es un sueño realizado y que la fabricación tomó 45 días.

“Dándole gracias a Dios porque es un sueño realizado, cuando confiamos y ponemos el empeño en la dirección de Dios que en nuestra región, en nuestro departamento siendo la zona de Moñitos contamos con una mano calificada donde ofrecemos los productos de buena calidad a los pescadores que es la fuente principal que tenemos el mar para mejorar la calidad de vida en nuestro municipio”, comentó.

Los kits entregados fueron organizados de acuerdo con algunas de las principales líneas productivas del departamento: arroz, maíz yuca, ñame, plátano, ganadería y pesca artesanal. En esta última, los pescadores recibieron la embarcación en fibra de vidrio con motor 15 HP, equipos de navegación y seguridad, redes, boyas, cuerdas y herramientas y un kit de seguridad completo.