La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge –CVS- inició las investigaciones para establecer las causas de la muerte de un cetáceo (mamífero marino totalmente adaptado a la vida acuática) en las playas de Moñitos, municipio de Córdoba.

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Albeiro Arrieta, subdirector de Gestión Ambiental de la CVS, informó a través de un comunicado que “veterinarios expertos y biólogos se encuentran en proceso de identificar las causas del probable deceso”.

Además explicó que si bien estas especies habitan preferiblemente aguas frías, no es infrecuente que lleguen a las cálidas del mar Caribe.

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A su vez la CVS explica en el comunicado de prensa las posibles causas de la muerte de la orca y entre ellas está la pesca incidental, es decir, el enredo del animal en mallas de pesca; el ataque de otros animales o la proliferación de infecciones causadas por virus, bacterias u hongos.

Sin embargo, la causa oficial de la muerte será determinada mediante análisis científicos.

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