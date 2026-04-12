La gobernación de Córdoba superó las 4.671 horas de operación continua de maquinaria amarilla en la atención de las emergencias ocasionadas por las inundaciones derivadas del frente frío en el departamento.

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Por directriz del gobernador Erasmo Zuleta Bechara, desde el mes de febrero hasta la fecha, han mantenido la operación ininterrumpida que ha permitido intervenir de manera oportuna múltiples zonas afectadas.

De forma complementaria, han sido registrados 390 días de operación de volquetas, fundamentales para el retiro de material, transporte de sedimentos y atención de puntos críticos.

Cortesía Gobernación de Córdoba

“Estas acciones han estado orientadas a la limpieza y adecuación de canales y sistemas de drenaje, la remoción de sedimentos y material vegetal, la atención de emergencias por inundación, así como la intervención en sectores con pérdida de banca en el río Sinú. De igual manera, se ha avanzado en el mantenimiento y recuperación de vías afectadas por la emergencia”, anotó el mandatario.

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En materia de mitigación del riesgo, han sido ejecutadas labores de limpieza y dragado de canales en los municipios de Puerto Escondido, Los Córdobas, Cereté, San Bernardo del Viento, Lorica y Montería; control de desbordamientos en Cereté y San Pelayo; adecuación de vías internas y atención a viviendas en Los Córdobas y Puerto Escondido; así como la intervención en jarillones y rehabilitación de terraplenes en Cereté por pérdida de banca.

Además de trabajos de rehabilitación en puntos críticos y restitución de banca en municipios como Pueblo Nuevo y Los Córdobas, junto con intervenciones viales que permitieron la habilitación y mejoramiento de vías terciarias en Pueblo Nuevo, Los Córdobas, Puerto Escondido, Montería y Cereté.

“Esta es una gestión orientada a mitigar el riesgo, recuperar la movilidad y brindar atención oportuna a las comunidades afectadas por las lluvias en el departamento”, concluyó Zuleta Bechara.

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