El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, entregó este sábado 11 de abril, la obra de pavimentación de la vía que conduce al corregimiento Buenos Aires.

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La obra representa una nueva oportunidad para el agro monteriano, tanto en el nivel de vida de los habitantes, como en los beneficios que trae al sector productivo.

“Esta obra es un ejemplo de que en la ciudad de Montería estamos haciendo las cosas bien”, expresó el alcalde a la numerosa concurrencia al evento de corte de cinta, que incluyó previamente una carrera atlética por la nueva vía.

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“Nosotros decidimos generar realmente un cambio. Este era un tramo en el que, en temporada de lluvia se demoraban una hora y, muchas veces, cuando la vía estaba realmente dañada, hasta hora y media. Ahora, es un tramo en que se demoran 15 minutos solamente”, indicó el mandatario.

A su vez destacó lo importante que será no solo para cada persona, por la facilidad del acceso hasta los puntos de destino a lo largo de la vía y en la zona corregimental, sino para el sector productivo de esta zona, que se caracteriza por el cultivo de cítricos. Ahora tienen más facilidad para llevar sus productos hasta la ciudad, ya que este tramo les une con la carretera Montería – Planeta Rica y su pavimentación les representa ahorro en el tiempo de desplazamiento y en los costos.

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“Esto es transformación de vida; no solo se trata de una vía en concreto hidráulico con dos carriles y cunetas, a lo largo de 7 kilómetros, para quien está pendiente y ve más allá, esto va a traer un desarrollo impresionante para Buenos Aires y sus veredas. También lo tendrán La Manta y Nueva Esperanza, que ya están más cerca”.

La pavimentación deja una vía en concreto hidráulico con cinco metros de ancho de calzada y cunetas a ambos lados.