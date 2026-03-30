En el marco de las acciones para enfrentar la emergencia por inundaciones y acelerar los trabajos de recuperación en distintos sectores de la ciudad, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, anunció la incorporación de nueva maquinaria amarilla, resultado de una inversión de $3.000 millones de recursos propios.

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Estas nuevas máquinas, una excavadora de oruga, una motoniveladora, una retroexcavadora y un vibrocompactador, permitirán optimizar las labores de drenaje, intervención de puntos críticos y rehabilitación de vías en los barrios afectados por la inundación.

Son equipos de alto rendimiento que garantizarán una respuesta más ágil y efectiva en los frentes de trabajo priorizados por la administración municipal.

Cortesía Alcaldía de Montería

El alcalde monteriano destacó que esta inversión responde a la necesidad de fortalecer la capacidad de reacción del municipio frente a una emergencia que ha exigido intervenciones técnicas permanentes. “Seguimos tomando decisiones para responder con contundencia a esta situación. Esta maquinaria nos permitirá avanzar más rápido en la adecuación de canales y la recuperación de zonas afectadas, porque nuestra prioridad es proteger a las familias monterianas y devolverles la normalidad lo antes posible”.

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Además, el mandatario resaltó que los operarios encargados de manejar esta maquinaria son personas que resultaron damnificadas por las inundaciones, en una apuesta que no solo fortalece la respuesta a la emergencia, sino que también genera oportunidades de empleo y contribuye a la reactivación económica de las familias afectadas.

“Estamos trabajando con nuestra gente, con quienes han vivido de cerca esta emergencia. Hoy no solo están siendo atendidos, sino que también hacen parte de la solución, aportando con su trabajo a la recuperación de Montería”, agregó el mandatario.

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Kerguelén García reiteró que la emergencia ha implicado un despliegue técnico y operativo sin precedentes, y que la incorporación de esta maquinaria permitirá fortalecer los trabajos que ya se vienen ejecutando en distintos puntos de la ciudad, especialmente en las zonas más afectadas.

“Cada acción que emprendemos tiene un propósito claro: avanzar más rápido, llegar a más sectores y brindar soluciones reales a nuestra gente. No vamos a parar hasta superar esta emergencia”, puntualizó el alcalde.