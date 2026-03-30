Con una masiva asistencia de la comunidad vallenata, se llevó a cabo el lanzamiento oficial del festival ‘Pedazo de Acordeón’ en su versión 37°. Evento cultural que en esta oportunidad rendirá homenaje al “Pulmón de Oro” Tomas Alfonso Zuleta Díaz.

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La plazoleta de eventos del Centro Comercial Guatapurí de Valledupar, fue el escenario escogido para congregarse la ciudadanía en general, medios de comunicación de la ciudad y varias personalidades reconocidas del género vallenato, quienes fueron testigos del lanzamiento de esta fiesta vallenata que se realizará en el municipio de El Paso, Cesar del 23 al 26 de abril.

El homenajeado de la versión 37° de esta festividad, Poncho Zuleta, se mostró emocionado y agradecido por este reconocimiento que hace la alcaldía municipal y la Fundación Festival Pedazo de Acordeón. “Este homenaje no es solo para la dinastía solemne, sino para el folclor en general y para Colombia. Particularmente, recibo este homenaje con mucho respeto y cariño, como todos los reconocimientos que he recibido, lo recibo humildemente, lo guardo en mi corazón y se va conmigo hasta la muerte”, manifestó el juglar vallenato.

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Por su parte el alcalde de El Paso, Jesús Alberto Ortiz, agradeció el apoyo de la ciudadanía vallenata y reafirmó una vez más su compromiso con este evento cultural que promete dejar huellas en el corazón de propios y visitantes.

“Siempre nos hemos hecho esa pregunta: ¿Si nosotros en El Paso, somos pioneros, tenemos esa grande dinastía, tenemos un legado, porqué el mundo en cierta manera no conoce eso? Y es eso que, desde la administración municipal en articulación con la Fundación del Festival, hemos venidos haciendo, mostrarle al mundo todo esto, y también el talento que tenemos en la tambora, porque El Paso no solo es rico en acordeón, vallenato, sino también en tambora, es esa la tarea a la que nos hemos dado en esta versión del Festival Pedazo de Acordeón”, afirmó el mandarino local.

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El presidente de la Fundación del Festival, Luis Alberto ‘El Pichi’ Piñeres, incentivó a los asistentes y comunidad en general a vivir la versión 37° de esta festividad cultural y folclórica, evento que representa nuestras raíces vallenatas. “Esta invitación es abierta a todos y será de impacto e innovación, mediante sus diferentes concursos que son la materia prima del festival, destacando una novedad y es que, el concurso a la canción inédita del Festival que tiene un premio especial para la canción que se haga en homenaje al maestro Poncho Zuleta”, expresó el presidente.

Las inscripciones al Festival Pedazo de Acordeón de El Paso, continúan abiertas hasta el martes 31 de marzo. Los interesados en realizar su registro pueden dirigirse a la oficina de la tarima, José Antonio Serna Córdoba.

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Asimismo, pueden comunicarse a través del número telefónico, disponible por la Secretaría de la Fundación: 3145395757 donde estarán recibiendo toda la información para su adecuado proceso de inscripción.