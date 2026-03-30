Un técnico de la empresa Afinia fue víctima de una agresión mientras realizaba labores de inspección en el barrio Villa Fuente, en Valledupar, Cesar.

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De acuerdo a lo informado por la empresa, el hecho ocurrió cuando el trabajador adelantaba actividades relacionadas con el control de pérdidas de energía en la zona. En medio del procedimiento, un usuario inconforme reaccionó de manera violenta y lo atacó con un arma blanca, causándole una herida abierta en la cabeza.

Tras el incidente, se activaron los protocolos de seguridad y se solicitó el apoyo de la Policía Nacional, cuyos uniformados llegaron al lugar para atender la situación y brindar acompañamiento. Sin embargo, el presunto agresor huyó antes de la llegada de las autoridades.

La situación generó preocupación por las condiciones de seguridad en las que el personal técnico desarrolla este tipo de labores en terreno.

Por su parte, Afinia informó que con este ya son 12 casos de agresiones presentadas durante el periodo de operación en el departamento, y rechazó de manera rotunda lo ocurrido, reiterando su llamado al respeto por la integridad de sus trabajadores, quienes cumplen funciones operativas en diferentes sectores de la región.