El caso se registró este domingo 29 de marzo, en el sector de El Tope, en el sur del departamento.

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Según la información preliminar, el policía adscrito a la estación local, se encontraba en la zona cuando fue impactado por un balazo de arma de fuego de largo alcance, al parecer, disparado por un francotirador, por lo que fue auxiliado por lo presentes y trasladad a un centro asistencial de la municipalidad.

Respecto a los hechos, las autoridades desplegaron un operativo en la zona para tratar de ubicar al responsable de este atentado.

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Se conoció que la entidad policial adelanta las investigaciones correspondientes para tratar de establecer lo sucedido.