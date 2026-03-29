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Por:  Milagro Sanchez Florez

En ocasión a la Semana Santa 2026, en Valledupar, la Empresa de Servicios Tecnológicos e Iluminación de Valledupar, dio a conocer a la ciudadanía que para garantizar un óptimo servicio del alumbrado público implementarán un plan de contingencia, el cual estará coordinado con la Administración Municipal, Secretaría de Seguridad y Convivencia y la Policía Nacional.

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Dentro del desarrollo del mismo, se incluyen protocolos de actuación en caso de fallos masivos, cortes de energía o cualquier otro imprevisto.

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Ricardo Henríquez Salas, gerente de la entidad, resaltó que el equipo de mantenimiento estará al pendiente las 24 horas del día, para monitorear, identificar y solucionar de manera oportuna los inconvenientes del circuito, especialmente donde se presentan mayor afluente de personas y comercios.

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Además, mencionó que previamente se han realizado labores de inspección de las redes, cajas de registro, postes y luminarias, con el fin de verificar el buen funcionamiento de la infraestructura, así como el refuerzo de iluminación a las afueras de sitios religiosos, avenidas, parques, canchas y corregimientos.