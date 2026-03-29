Luego de terminadas las audiencias preliminares, el Juzgado 102 Penal Municipal de Garantías de Valledupar, profirió medida de aseguramiento en centro carcelario, de manera preventiva, al abogado Juan David López Rojas, a Ferderman Arley López y a José Carlos Toncel, por presuntamente estar involucrados de manera directa en extorsionar al alcalde del municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar.

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De acuerdo con la Fiscalía 6 Seccional, los antes mencionados son presuntos responsables de los delitos de extorsión agravada, concierto para delinquir y tentativa de extorsión. Según la investigación del ente acusador, López Rojas usaba una facha de veedor ciudadano, además utilizaba las redes sociales y canales de internet para denunciar supuestas irregularidades en la contratación pública de La Jagua de Ibirico, y así extorsionar al mandatario para no denunciarlo ante la Fiscalía.

Este mismo modus operandi lo habría utilizado con el alcalde de Becerril, Fabián Martínez, y en contra de la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan.

En la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía mostró elementos de prueba contundentes, como lo fueron grabaciones de conversaciones entre el abogado procesado y los alcaldes de La Jagua de Ibirico y Becerril.

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Asimismo se conoció en las diligencias judiciales que el monto total exigido y pagado asciende a 300 millones de pesos.

Por ahora, los procesados no aceptaron cargos, y en 90 días calendario la Fiscalía presentará el escrito de acusación.