Tres traficantes de estupefacientes, entre ellos una mujer, fueron capturados por unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena en el corregimiento de Bayunca.

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De acuerdo con la información oficial, el operativo que permitió no solo las tres aprehensiones sino también la incautación de droga, se produjo en una vivienda que operaba como punto fijo de expendio y cuya distribución era superior a las 3 mil dosis mensuales con una renta criminal cercana a los 15 millones de pesos.

La diligencia de registro y allanamiento fue coordinada con la Fiscalía General de la Nación y permitió la detención de los alias El Barba, ‘El Flaco’ y ‘Mayo’, de 41, 62 y 56 años de edad, respectivamente, además de la incautación de 1.250 dosis de marihuana, 350 de base de coca, dos grameras, 180 empaques para dosificar y dinero en efecto producto de la venta de esta droga.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que “estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que se disputan el tráfico local de estupefacientes. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo el oficial.