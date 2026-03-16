Un hombre identificado como Milton Emilio Celis Cantillo, de 28 años, fue asesinado a tiros en la noche del domingo de este 15 de marzo en el barrio Villa Sevilla, en el Suroccidente de Barranquilla.

Leer más: Tragedia de familia costeña en Rusia: dos muertos, uno desaparecido y otro hospitalizado

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el crimen ocurrió hacia las 8:05 p. m. en la carrera 16 Sur con calle 45, cuando la víctima se movilizaba por el sector y fue interceptada por dos sujetos que se transportaban en una motocicleta.

Según la información preliminar, Celis Cantillo habría sostenido una discusión con los individuos, quienes posteriormente sacaron un arma de fuego y le dispararon en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido en el lugar.

Tras el ataque, el hombre falleció a causa de la gravedad de las lesiones.

Las autoridades señalaron que la víctima había sido capturada en 2018 dentro de la estructura criminal conocida como “Los Jaladores”, señalada de cometer delitos como concierto para delinquir, extorsión agravada y hurto agravado y calificado, con injerencia principalmente en las localidades: Norte-Centro Histórico y sectores del suroccidente de Barranquilla.

Asimismo, Celis Cantillo registraba una anotación judicial por el delito de extorsión en ese mismo año.

De acuerdo con información de Inteligencia, el sector donde ocurrió el homicidio presenta injerencia de los grupos delincuenciales organizados ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, por lo que las autoridades no descartan que el hecho esté relacionado con disputas entre estructuras criminales.

Oficiales de la Policía Metropolitana de Barranquilla y del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cadáver y adelantan las investigaciones para establecer los móviles del crimen y dar con la identificación y captura de los responsables.