La lucha contra la extorsión se mantiene como una de las principales prioridades de la administración distrital de Alejandro Char, en coordinación con la fuerza pública. En ese propósito, las autoridades han puesto en marcha la estrategia de microterritorios, una iniciativa orientada a fortalecer la respuesta institucional frente a este delito.

El modelo parte de un trabajo articulado que permitió puntualizar los casos de extorsión en las distintas localidades de la ciudad, así como identificar a los actores que actúan por este delito. A partir de este análisis se construyó un mapa de zonas críticas donde se requiere intensificar las acciones de contención.

Con estos sectores priorizados, se conformaron grupos de acción conjunta entre el Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla y el Gaula Militar Caribe, que ahora mantienen presencia permanente en los territorios definidos. El objetivo no solo es operativo, sino también generar cercanía y confianza con la comunidad.

“Cada microterritorio cuenta con equipos de investigadores y personal de prevención que establecen contacto directo con los habitantes. Estos funcionarios brindan recomendaciones para evitar ser víctimas de extorsión, promueven la denuncia oportuna y buscan disuadir la acción de grupos criminales mediante una mayor visibilidad de la fuerza pública”, destacó la autoridad a través de un comunicado.

La estrategia, además de descentralizar las acciones contra este delito, acerca la institucionalidad a los ciudadanos, facilitando el acceso a asesorías y atención inmediata en sus propios entornos.

Este enfoque se complementa con inversiones realizadas por el Distrito para fortalecer las capacidades de la fuerza pública, entre ellas la adquisición de tecnología de punta para la localización de dispositivos móviles, software de extracción de datos y equipos de inteligencia que optimizan las labores investigativas.

Desde la administración distrital reiteraron que continuarán impulsando este tipo de iniciativas en conjunto con las autoridades, con el objetivo de consolidar una respuesta más efectiva frente a la extorsión y mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad.