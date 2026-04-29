La Policía Nacional en el departamento del Atlántico mediante actividades de investigación, en coordinación con la Fiscalía 15, Seccional EDA Equipo de Organizaciones Criminales de Barranquilla y el apoyo del Ejército Nacional, logró la captura en flagrancia de tres personas, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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El procedimiento de captura se realizó mediante tres diligencias de registro y allanamientos realizadas de manera simultánea en el municipio de Candelaria, donde fueron capturados en flagrancia alias Cheo, alias Fran y alias Jose.

Durante el operativo, se logró la incautación de 507 gramos de marihuana, avaluados en $152.310 y 127 gramos de base de coca equivalente a 45 de dosis evaluados $892.500.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados serían presuntos dinamizadores de la venta de sustancias estupefacientes en los barrios Villa Candelaria y sector calle 6 del municipio de Candelaria.

Es importante destacar que, estas personas presentan anotaciones judiciales en el sistema SPOA por los delitos de receptación, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, hurto, fabricación tráfico o porte de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos que se les imputan.

El Coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico, invita a la comunidad a continuar denunciando oportunamente cualquier hecho delictivo o que afecte la convivencia ciudadana a través de la línea gratuita 123, garantizando absoluta reserva.