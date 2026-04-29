Un adolescente de 15 años, identificado como Mateo Andrés Pérez Vidal alias Mateito, fue asesinado en la tarde de este martes 28 de abril en la carrera 57 con calle 6C, en el barrio Bello Horizonte, en el municipio de Soledad.

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De acuerdo con la información de las autoridades, el menor se desplazaba en una bicicleta cuando fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en moto. El parrillero, sin descender del vehículo, le disparó en varias oportunidades, dejándolo gravemente herido en plena vía pública.

Vecinos del sector auxiliaron al joven y lo trasladaron de urgencia hasta el Hospital Materno Infantil de Soledad, donde ingresó sin signos vitales, según confirmaron los médicos de turno.

Investigadores de la Sijín indicaron que el joven, al parecer, tendría vínculos con el grupo delincuencial conocido como Los Costeños, estructura señalada de operar en esta zona del área metropolitana.

Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables, quienes huyeron del lugar tras cometer el ataque.