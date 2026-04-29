Investigadores de la Sijín de la Policía Metropolitana de Barranquilla adelantan las investigaciones para esclarecer el atentado criminal registrado en la mañana de este martes 28 de abril en una barbería del barrio El Valle, suroccidente de la ciudad, que dejó dos hombres heridos a bala.

Todo sucedió a eso de las 10:35 de la mañana, cuando en el negocio localizado en la carrera 20B con calle 64C irrumpió un criminal y abrió fuego contra uno de los clientes que, al parecer, estaba a la espera que lo atendieran.

Al menos cinco balazos hicieron blanco en la humanidad del abogado Néstor Rodríguez Salcedo, de 34 años de edad, lo que ocasionó que este se desplomara en el piso, quedara inconsciente y empezara a desangrarse.

En la misma acción criminal resultó herido David Gutiérrez Acuña, de 39 años de edad, hombre que reside en el sector y quien habría estado también en el lugar a la espera de su turno de atención.

Tras el atentado, el criminal huyó de la escena y se embarcó en una motocicleta conducida por un cómplice.

Entretanto, los lesionados fueron auxiliados por la comunidad y trasladados al Camino Adelita de Char, en el barrio El Carmen.

Este miércoles, las autoridades comunicaron que Néstor Rodríguez permanecía en condición crítica y que médicos hacían todo lo posible por salvarle la vida.

Mientras eso ocurre, las investigaciones para hallar al o a los responsables del ataque avanzan y una de las hipótesis que se manejan es que los móviles podrían estar relacionados con el tráfico de drogas sintéticas.

Mediante información suministrada por fuentes judiciales, presuntamente, Rodríguez Salcedo habría recibido amenazas de muerte de un sujeto con el que trabajaba luego de que este tratara de hacer tolda aparte en el negocio.

Por otra parte, al obtener información de los posibles móviles del atentado, la Policía Metropolitana de Barranquilla descartaría el móvil de extorsión en este episodio de violencia en el barrio El Valle.

Esa versión surgió a través de redes sociales luego de imágenes que se difundieron del crimen cometido en la barbería, asociándolo a las intimidaciones de grupos delincuenciales que se dedican a este delito.