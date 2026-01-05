La alcaldía de Cartagena informó sobre los avances que tiene la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de Bayunca y Pontezuela, cuyas obras iniciaron el 20 de octubre de 2025.

Lea más: Policía frustró un hurto en el barrio El Bosque, de Cartagena

Las mismas, que se ejecutan con el respaldo de los gobiernos nacional, departamental y distrital, pone fin a graves problemas de salubridad y conecta a estas comunidades al sistema de saneamiento de la ciudad.

Tanto en Bayunca como en Pontezuela ejecutan trabajos de instalación de redes sanitarias internas, mientras que, de manera paralela, sobre la vía principal a la altura de Punta Canoa, adelantan un frente estratégico de obra correspondiente a la tubería de impulsión que conectará estos corregimientos con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Cartagena, ubicada precisamente en Punta Canoa.

Cortesía alcaldía de Cartagena

Este sistema de conducción contempla la instalación de tubería GRP de 600 milímetros, con una longitud total de 12,7 kilómetros, completamente nueva. A la fecha, ya se han instalado más de 250 metros lineales en este frente, a una profundidad aproximada de 2,4 metros.

Ver más: Accidente en el norte de Cartagena deja un muerto y dos heridos

De igual manera, al interior de las comunidades, el proyecto avanza con varios frentes activos. En Bayunca operan actualmente dos frentes de obra, donde ya han instalado más de 1.325 metros lineales de redes secundarias en diámetros de 8” y 10” tubería PVC; y En Pontezuela ya van más de 880 metros lineales ejecutados también en los mismos diámetros, con el objetivo de cubrir todos los barrios y sectores de ambos corregimientos.

La obra tendrá un período de ejecución de 19 meses y tiene una inversión cercana a los 120 mil millones de pesos.