La Semana Santa que acaba de finalizar dejó un balance positivo en materia turística para el departamento de Sucre, con cifras que, de acuerdo con la Oficina de Turismo y Cultura de la Gobernación, igualan los picos históricos de la temporada de enero.

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El Golfo de Morrosquillo, principal destino turístico del departamento, con una capacidad registrada de 100 mil camas distribuidas en tres municipios, abrió la Semana Santa con una ocupación que osciló entre el 35 y el 40 por ciento durante el lunes y el martes. Esto equivale a entre 35.000 y 40.000 visitantes hospedados durante los primeros días.

Y el pico más alto de la temporada los alcanzaron el jueves y viernes santo, cuando la ocupación hotelera llegó a cerca del 80 por ciento, con un registro entre 78.000 y 80.000 turistas en el destino. Esta cifra superó la capacidad de carga estimada de 50.000 personas, lo que evidencia el creciente atractivo del departamento de Sucre.

Además, el sábado santo trajo consigo una disminución gradual en la afluencia, con una ocupación de entre 45.000 y 50.000 personas; mientras que el domingo de resurrección registró aproximadamente 20.000 visitantes con pernoctación.

Tatiana Niebles, jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la gobernación de Sucre, sostuvo que en general, la Semana Santa 2026 en el departamento se consolida con un total de entre 100.000 y 120.000 turistas entre pernoctaciones y pasadías completos.

“Sucre sigue demostrando que es un destino que enamora a los colombianos. Estos números nos llenan de orgullo y nos compromete a continuar trabajando para que cada visitante encuentre una oferta turística de calidad, segura y sostenible”, precisó Niebles.