Aunque la fecha de realización de la mesa de trabajo entre las autoridades de Sucre y el Ministerio de Salud no ha sido establecida, el Gobierno Nacional ratificó en las últimas horas la voluntad de realizarla, tal y como fue anunciada en el departamento el pasado 30 de marzo.

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Así lo confirmó la gobernadora Lucy García Montes a través de una publicación en su cuenta de X donde indica que fue contactada telefónicamente por Ángela Barrios, de la Dirección de Prestación de Servicios del Ministerio de Salud, delegada por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo para acordar la realización de la mesa de trabajo nacional que tiene por objeto avanzar en el proceso de saneamiento de los hospitales de Betulia, Corozal, San Marcos y Sincelejo.

Sin embargo, el Ministerio de Salud ha dicho que está dispuesto a aportar los recursos necesarios para los tres primeros entes de salud solo si la fusión por absorción en la que están inmersos estos es revertida, a lo que la mandataria de los sucreños dijo estar dispuesta.

Para sanear los hospitales de Betulia, Corozal y San Marcos necesitan 50 mil millones de pesos, mientras que la deuda del Hospital de Sincelejo es de 120 mil millones de pesos, que el departamento no posee.

“Reiteramos toda nuestra disposición para avanzar en este proceso, entendiendo que el saneamiento de las deudas históricas de nuestros hospitales es el punto de partida para cerrar el proceso de fusión y seguir fortaleciendo la salud de los sucreños”, afirmó la gobernadora.

Con esta mesa el gobierno de Sucre espera avanzar en acuerdos entre el Gobierno Nacional que permitan dar respuesta a una de las principales problemáticas del sector salud en el departamento.