La Agencia Pública de Empleo (APE) del Sena programó para este jueves 9 de abril la primera Feria de Servicios para Víctimas de la Violencia 2026 y la primera Feria Sembradores de Paz 2026.

Los dos eventos se desarrollarán entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en el centro comercial Viva Sincelejo, de la Avenida Las Peñitas.

Con esta jornada conmemoran del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado, y su objetivo es promover la intermediación laboral y facilitar el acceso a oportunidades de empleo a través de las vacantes disponibles en la plataforma de la APE.

“Buscamos que la población víctima que cumpla con los perfiles ocupacionales pueda postularse a vacantes a nivel regional, nacional e internacional, encontrando en el Sena una oportunidad real de inserción al mercado laboral”, indicó Ana Karina Gómez, orientadora ocupacional de población víctima de la Agencia.

Cortesía Sena

Durante la jornada también se socializará la oferta institucional del Sena en formación, empleo, emprendimiento y certificación por competencias laborales.

Hay disponibles 32 vacantes para participar en las ferias. Las postulaciones podrán realizarse tanto de manera presencial como virtual, a través de la plataforma ape.sena.edu.co.

Los interesados deben estar registrados en la plataforma, contar con su perfil ocupacional actualizado y tener cargados los respectivos soportes, teniendo en cuenta que ya no se reciben hojas de vida en físico.

Sobre la Feria Sembradores de Paz 2026, que es un espacio de reconciliación, productividad y desarrollo, los emprendedores víctimas del conflicto armado presentarán sus productos y servicios al público.

Javier Merlano Ramos, dinamizador de emprendimiento de la regional Sucre, señaló que este espacio se realiza anualmente en todas las regionales del país, y para esta edición se proyecta la participación de 20 emprendedores que contarán con stands y vitrinas comerciales para exhibir la diversidad de sus productos.

Esta actividad se desarrolla en articulación con la Unidad para las Víctimas de Sucre y el Fondo Emprender.