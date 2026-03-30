En la mañana de este Lunes Santo cuando finalizó la entrega a sus familiares de los cuerpos de los ocho soldados cordobeses que fallecieron en el accidente del avión Hércules C-130 de la FAC en el Putumayo, la gobernación de Córdoba les rindió un homenaje póstumo.

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La ceremonia se desarrolló en la Catedral San Jerónimo de Montería y contó con la presencia del gobernador Erasmo Zuleta Bechara, de otras autoridades civiles, militares, policías y de los familiares de los jóvenes fallecidos.

gobernación de Córdoba/Cortesía

Desde este escenario el mandatario cordobés declaró dos días de duelo departamental por los soldados, hijos de esta región, fallecidos en el siniestro aéreo: Arley Camilo Tordecilla Wuarnes (Montería); los hermanos Daniel Esteban y Santiago Andrés Arias Pérez (Puerto Libertador); Cristian Camilo Baza Tordecilla (Tierralta); Camilo Andrés Argel Villadiego (Montelíbano); Ederxánder Morales Torres (Montelíbano); Luis Eduardo González Hernández (San Bernardo del Viento) y Jesús Eduardo Hernández Hernández (Cereté).

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Fue un acto de profundo respeto y solidaridad en el que la gobernación de Córdoba le rindió homenaje a la memoria de los ocho soldados oriundos del departamento y a los otros 61 de diversas zonas del país que como ellos perdieron la vida en el accidente de la aeronave militar en Puerto Leguízamo, Putumayo.

Con este acto, dijo el gobernador Erasmo Zuleta, “se honra el sacrificio de estos hombres” y por eso decretó oficialmente dos días de duelo departamental, lunes 30 y martes 31 de marzo, mediante el Decreto No. 00078.

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“No hay gesto que consuele el dolor de un padre al despedir a un hijo. El mayor reconocimiento que podemos hacer como departamento es reconocer su valor y agradecer a quienes exponen su vida diariamente por nuestra tranquilidad”, manifestó el mandatario, haciendo además un llamado a la ciudadanía a rodear y respetar a quienes portan el uniforme en cada lugar del país.

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El homenaje incluyó una solemne Eucaristía.